Splitgates andre beta-sesong er her og vi skal sjekke den ut i dagens GR Live

Den andre beta-sesongen til 1047 Games' science fiction arena shooter Splitgate er endelig her. Denne nye beta-sesongen bringer masse nytt innhold til gratisspillet, inkludert spillmoduser, et remastret kart, forbedringer av level og progresjonssystemet og mer, og for å sjekke ut alt dette skal vi spille Splitgate i dagens GR Live.

Men før vi går inn på når og hvor vi går live, nøyaktig hva har blitt lagt til med den nye beta-sesongen? Som vi nevnte er det noen nye spillmoduser, tre for å være eksakt.

Hotzone er en nytolkning av King of the Hill som gir spillere i oppgave å holde et mål i 30 ubestridte sekunder for å tjene et poeng. Score fire poeng (i casuals) og du vinner. Ved siden av dette er Lockdown en ny versjon av Domination, og ber spillere kontrollere stasjonære mål, som flytter seg når de blir tatt, for å samle poeng. I motsetning til Domination krever Lockdown at du kontrollerer hvert mål samtidig for å score ett enkelt poeng, der to poeng er nok til å vinne en kamp i casuals. Til slutt har vi Juggernaut som er den siste nye modusen, og denne er en ny free-for-all-modus. Tanken er at én spiller er den pansrede Juggernauten, og alle andre spillere jobber sammen for å eliminere denne personen for å kreve Juggernauten for seg selv, for å kunne tjene poeng for å vinne spillet.

I tillegg til disse nye modusene bringer den andre beta-sesongen også den remastrede versjonen av kartet Abyss, og inkluderer også forbedringer av level- og progresjonssystemet som burde gjøre det enda mer tilfredsstillende å gå opp i nivå. Legg til noen nye spillerkort og merker også, og beta-sesong 2 vil tillate deg å style profilen din som aldri før.

