Spøkefugl dømt til fengsel for å ha forstyrret en Tour de France-etappe og angrepet en politibetjent

HQ

En 30 år gammel mann er dømt til åtte måneders betinget fengsel for å ha forstyrret en Tour de France-etappe. Spøkefuglen, iført svart hjelm og Decathlon-AG2R La Mondiale-lagtrøye, kom inn med sykkelen sin nær målstreken på 17. etappe i Valence forrige onsdag (vunnet av Jonathan Milan). To politibetjenter forsøkte å stoppe ham. Den andre klarte å stoppe ham, og begge mennene falt i bakken.

Hendelsen skjedde noen minutter før den avsluttende spurten, så den påvirket ingen ryttere. Ifølge L'Equipe (via AS) var hensikten til spøkefuglen at en venn skulle filme det for å gjøre det viralt.

Han ble dømt for "å ha tatt seg inn på et område for idrettskonkurranser og forstyrret konkurransen, nektet å adlyde og angrepet en person i offentlig myndighetsposisjon".

Ifølge AFP var mannen allerede dømt tre ganger tidligere. Han ble dømt til åtte måneders betinget fengsel (noe som betyr at han ikke må i fengsel med mindre han begår en ny overtredelse i løpet av de åtte månedene), forbud mot å komme inn på idrettsarenaer i fem år og 500 euro i erstatning til politibetjenten som falt da han forsøkte å stoppe ham.