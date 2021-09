Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake annonsert

HQ

THQ Nordic har annonsert at et nytt Svampebob-spill er under utvikling. Spillet har fått titttelen Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake og skal slippes "snart" til PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch og PC. I dette eventyret får vi utforske sju nye verdener sammen med Svampebob og vennene hans, og det loves 30 nye outfits, 101 låter og samme stemmeskuespillere fra serien.

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake utvikles av Purple Lamp Studios som er de same som snekret sammen fjorårets SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated. Sjekk ut den første traileren nedenfor.