SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake kommer til PS5 og Xbox Series X/S

Purple Lamp Studios har kunngjort at SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake kommer til både PS5- og Xbox Series X/S-konsollene, som en del av en ny current-gen-versjon av spillet.

Denne utgaven lander på plattformene 16. oktober 2023 og vil inneholde en Photo Mode, et par nye kostymer, støtte for DualSense-kontrollfunksjoner på PS5 og noen feilrettinger. Det beste er at versjonen kommer som en gratis oppgradering for de som allerede eier spillet på eldre konsoller i samme familie. Her er de nye tilleggene.

PC, PlayStation og Xbox:





Ny funksjon - fotomodus! Bruk ett av 19 forskjellige filtre for å forbedre bildene dine.



Nye kostymer: "King Doubloon" for å samle alle dubloner er nå tilgjengelig, og "Plush Gary" for å låse opp alle priser er nå tilgjengelig.



PlayStation:





Støtte for DualSense-kontrollerens lydutgang når du plukker opp gjenstander.



Støtte for adaptive DualSense-utløsere ved bruk av revblåser og svingende krok.



Feilrettinger (alle plattformer):





Fikset en sjelden feil der lagring sluttet å fungere.



Fikset en feil som gjorde at spilletiden ikke ble satt på pause i en lasteskjerm.



Mange generelle feilrettinger for å forbedre spillets stabilitet og spillbarhet.