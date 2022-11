Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake viser frem bred språkstøtte i trailer

Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake annonsert

den 18 september 2021 klokken 15:07 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

THQ Nordic har annonsert at et nytt Svampebob-spill er under utvikling. Spillet har fått titttelen Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake og skal slippes "snart" til...