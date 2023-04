Spotify dreper Wordle-klonen, Heardle

HQ

Spotify er tilsynelatende ferdig med sin Wordle-klone, Heardle. Streaminggiganten har nå gitt ut en varslingsmelding om spillet som avslører at det vil bli stengt neste måned, noe som betyr at altlegges ned under et år etter klonen ble kjøpt opp.

Meldingen lyder (takk, IGN):

"Heardle går bort 5. mai.

Takk for at du spilte Heardles, men dessverre må vi si farvel. Fra 5. mai vil Heardle ikke lenger være tilgjengelig.

Hvis du har statistikk som du vil lagre må du sørge for at du går til statistikken din og tar et skjermbilde innen 4. mai. Det vil ikke være mulig å få tilgang til dem etter 4. mai."

Heldigvis har Spotify uttalt at det ikke vil permittere noen av de ansatte som jobbet med tittelen selv etter nedleggelsen.