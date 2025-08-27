Spotify legger til DM-er for brukere over 16 år

HQ

Spotify-brukere vil snart få sin egen plass på plattformen der de kan dele sanganbefalinger, podcaster og lydbøker, takket være en ny funksjon kalt Messages. Som du sikkert har gjettet ut fra navnet, introduserer denne funksjonen i hovedsak DM-er til Spotify.

I følge Spotifys nettsted vil Messages begynne å rulle ut denne uken i utvalgte markeder for både gratis- og Premium-brukere som er over 16 år. Når du lytter til noe på Spotify, kan du trykke på delingsknappen for å få opp Messages-menyen, der du kan sende en anbefaling til en venn, et familiemedlem eller hvem det måtte være.

Du vil bare kunne finne personer du har samhandlet med før i Spotify Messages, noe som forhåpentligvis gjør at du slipper å få tilfeldige DM-er i innboksen din. "Meldinger er for samtalene du allerede har om musikk, podcaster og lydbøker med venner og familie. Det er enkelt å starte en chat i appen med folk du kjenner og tidligere har delt Spotify-innhold med," står det å lese på Spotify-nettstedet.

"Du vil også se forslag til personer du kan sende meldinger til, basert på ting som om du tidligere har delt Spotify-innhold med dem, blitt med i Jams, Blends eller samarbeidsspillelister sammen, eller om dere deler et Family- eller Duo-abonnement."

Mange deler allerede musikk gjennom andre plattformer, så det virker som om Spotify rett og slett ønsker at alt som har med musikk å gjøre, skal gjøres gjennom appen deres.

