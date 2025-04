Spotify nede i over to timer over hele verden, men det er ikke et sikkerhetshack

HQ

Hvis du har slitt med å komme deg inn på Spotify i det siste, er du ikke alene. Som du kanskje har gjettet hvis du har sjekket på Twitter eller BlueSky for å se om "det bare var deg", er musikkplattformen rammet av et globalt strømbrudd. Ifølge DownDetector begynte feilene å dukke opp rundt kl. 13:55 BST / 14:55 CEST, med brukere som opplever feil som 502 HTTP, med henvisning til serverfeil.

Kort tid etter ble det rapportert inn titusenvis av feilklager til Spotify fra hele verden. Da det globale strømbruddet varte i to timer og ryktene gikk om at det dreide seg om et angrep, der personopplysninger var i fare, skrev Spotify på sin Status-konto at dette ikke skyldtes et sikkerhetsbrudd.

"Vi er klar over strømbruddet og jobber med å løse det så snart som mulig. Rapportene om at dette er et sikkerhetshack er falske", skrev de.

I mellomtiden kan du bli med på memefesten på sosiale medier akkurat nå, det er veldig morsomt mens du lytter til en CD. Eller radio. Eller YouTube.