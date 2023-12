Spotify sier opp 17 % av den totale arbeidsstokken

HQ

Spotify gjør store endringer i arbeidsstokken. Financial Times melder at musikkstrømmetjenesten vil si opp nesten en femtedel av den globale arbeidsstokken som et ledd i kostnadskutt og effektivisering.

Det sies at totalt 17 % av Spotifys arbeidsstyrke mister jobben, noe som tilsvarer rundt 1 500 av de rundt 9 000 ansatte.

Spotifys konsernsjef Daniel Ek uttalte følgende om beslutningen om å si opp en så stor del av arbeidsstokken: "Tatt i betraktning gapet mellom våre finansielle mål og våre nåværende driftskostnader, bestemte jeg meg for at et betydelig tiltak for å redusere kostnadene våre var det beste alternativet for å nå våre mål."

Til tross for at strømmeplattformen har hatt over 220 millioner abonnenter den siste tiden, sliter den fortsatt med å gå med overskudd, og dette er grunnen til at selskapet må si opp et så stort antall ansatte, selv etter å ha foretatt en nedbemanning på 6 % (tilsvarende rundt 200 ansatte) i juni.