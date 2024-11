Spotifys HiFi-abonnement lanseres i nær fremtid

HQ

Spotifys ambisiøse planer om å lansere det de kaller et kompromissløst abonnement med bedre lydkvalitet og et par andre fordeler har utvilsomt tatt lengre tid enn forventet. Ryktene begynte å svirre for omtrent et år siden, men svært lite konkret informasjon har blitt delt av selskapet siden de tilsynelatende satte bremsene på prosjektet internt.

Nå ser det imidlertid ut til at lanseringen av Spotifys HiFi-abonnement er nært forestående. Under den siste kvartalsrapporten kunngjorde Daniel Ek at HiFi-tjenesten faktisk er på vei. Ek har tidligere nevnt at det vil koste rundt 20 euro per måned, og det ser også ut til at Spotify jobber med å lansere et annet abonnementsnivå kalt "VIP".

Denne nye tjenesten vil gi abonnentene tidlig tilgang til musikk og videoer, høyere kvalitet og eksklusive invitasjoner til lytteøkter.

Kunne du tenke deg å abonnere på et av disse abonnementene?