Spy x Family annonserer at den kommer tilbake

Etter lang ventetid har fans av Spy x Family endelig noe å se frem til. Den etterlengtede tredje sesongen av anime er satt til premiere i oktober 2025. Mens anime-skaperne har holdt detaljer under innpakning i flere måneder, er nyheten nå bekreftet, til stor begeistring for fanbasen. Kunngjøringen, som kom fra bransjens innsider SugoiLITE, markerer et nytt kapittel for Forger-familien, som først fanget hjerter med sine komiske og actionfylte eventyr.

Den tredje sesongen vil sannsynligvis fortsette der sesong 2 slapp, med introduksjonen av WISE-buen, som etterlot historien i et sentralt øyeblikk. Hvorvidt serien vil fortsette å utforske karaktersentrerte sidehistorier eller fokusere mer på hovedfortellingen gjenstår å se. Fans kan forvente flere detaljer under den kommende Jump Festa 2025, hvor Spy x Family vil stå i sentrum med spesielle presentasjoner.

Oktober 2025 kan virke som en lang ventetid, men løftet om nye episoder har allerede skapt forventning om hva som kommer til å skje i en verden av spionasje og familiedrama.

