Spyro 4 nærmest bekreftet

Activision og Vicarious Visions opplevde en enorm suksess med Crash Bandicoot: Nsane Trilogy i 2017, så det var ikke ekstremt sjokkerende da Crash Bandicoot 4: It's About Time ble annonsert og lansert i år. Spyro Reignited Trilogy endte opp med å bli omtrent like populær i 2018, så gjett hva som tydeligvis er på gang.

Gjengen i @CrashyNews har nemlig fått fingrene i The Art of Crash Bandicoot 4: It's About Time, og der skriver konsepttegneren Brun Croes følgende:

"Langt i bakgrunnen har vi Dingo's Diner,og Crash prøver å komme dit. Dette er en takeout hvor biler kjører gjennom, og Crash hopper mellom bilene som leverer bestillingene sine. Det var gøy å kombinere Dingo's Diner med det futuristiske elementet å ha flyvende biler med byen under seg...og et lite hint til Spyro."

Det han refererer til er følgende bilde.

Legger du merke til det som skjuler seg nederst, litt til venstre for midten? Der har vi sannelig en Spyro med tallet fire under seg. Ville virkelig Activision tillatt noe slik i en offisiell bok om det ikke var et hint til noe som er på vei. Ganske tvilsomt, så nå gjenstår det bare å se om avdukingen blir på The Game Awards eller senere.

Hvordan håper du et Spyro 4 blir?