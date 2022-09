Square Enix annonserer Octopath Traveler II

Octopath Traveler var spillet som startet den svært populære HD-2D-sjangeren med japanske rollespill som ser moderne ut samtidig som de har den klassiske pikselsjarmen. Denne stilen ble også brukt i Live A Live og Trangle Strategy, og i dag ble det annonsert et nytt HD-2D-spill, nemlig Octopath Traveler II.

Det ble avsluttet under dagens Nintendo Direct, og ser ut til å være ganske mye mer av det vi allerede elsket. Det betyr sjarmerende design, at hele partyet er synlig når man løper rundt, sammenflettede historier - men også nye ting som riding og båtliv. Denne gangen finner eventyret sted i landet Orsterra, og vi blir fortalt at dag/natt-sykluser vil ha en viktig innvirkning på både gameplay og historie.

Octopath Traveler II lanseres for Switch 24. februar. Siden det forrige spillet ble lansert til flere formater etter hvert, er sjansene ganske gode for at det samme skjer med oppfølgeren også. Sjekk ut den første traileren nedenfor.