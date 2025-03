Square Enix-ansatte finner et lager med urørte gamle retrospill

HQ

Square Enix-ansatte har nylig gjort en forbløffende oppdagelse. I en gammel lagerbeholder som hadde vært forseglet i 20 år, fant de en hel haug med gamle retrospill, mange av dem opprinnelig utgitt for over 30 år siden. Blant spillene som ble funnet, var Klax, Hard Drivin, Badlands, S.T.U.N. Runner, The Living Daylight, og mange flere for en rekke plattformer, inkludert Commodore 64, ZX Spectrum, Atari ST, DOS, N-Gage, Wii og Amstrad.

Lee Singleton, en av lederne på Square Enix, delte nyheten på LinkedIn sammen med en 30 sekunders video av funnet. Majoriteten av spillene ser ut til å være fra Domark Software, men det ble også funnet noe merch fra flere eldre Eidos-titler, inkludert Tomb Raider actionfigurer.

De ansatte har fått tilbud om å ta det de vil ha fra samlingen, og det er innledet samtaler med National Video Game Museum i Sheffield om en mulig donasjon av materialet.