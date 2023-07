Square Enix gir bort fysiske versjoner av Final Fantasy XIV: Endwalker's low-poly druer.

HQ

Spillere elsker å gjøre narr av teksturer og modeller med lav oppløsning i dataspill. Et av de mest ikoniske eksemplene på dette i nyere tid er Halo Infinite's beryktede Craig the Brute, men et annet ikonisk eksempel som førte til mange memes, kom med Final Fantasy XIV: Endwalker, da denne utvidelsen ga fansen druer med lav oppløsning.

Det kan virke som en bagatell, men det førte til massevis av memes og vitser på internett, og alt dette skjedde før Square Enix hadde rukket å gi ut en oppdatering som tok for seg druenes tekstur. Hvorfor var det en så stor sak? Rett og slett fordi de ikke så ut som druer i spillet i det hele tatt, men i stedet lignet blå kjegler festet til drueranker.

Men Square er klar over at fansen syntes det var gøy med disse low-poly-druene, og har bestemt seg for å forevige dem som fysiske varer. De som deltar på Final Fantasy Fan Festival 2023 i Las Vegas, får med seg en rekke forskjellige ting hjem, blant annet en veske, en penn, merker, nøkkelringer og et leketøy som kan klemmes sammen og som ligner på druene.

I beskrivelsen av druene står det: "Lindre stresset etter timevis med "gårdsfester" med disse fantastiske Endwalker-druenesom kan klemmes. Hvis du noen gang føler deg litt nedfor, er det bare å ta tak i de klembare druene og minnes det som en gang var."

Når det gjelder tidspunktet for Fan Festival, vil arrangementet finne sted mellom 28. og 29. juli.