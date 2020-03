Mens coronaviruset herjer bestemmer flere og flere seg for å holde seg hjemme for å vente på at det verste skal gå over. Derfor er det flere som spiller spill nå enn noensinne før, og mange utgivere og utviklere gjør hva de kan for å lette litt på stemningen.

Square Enix er en av dem, og gir nå bort Tomb Raider fra 2013 samt Lara Croft and the Temple of Osiris helt gratis på PC frem til den 23. mars. her finner du Tomb Raider og herfinner du Temple of Osiris.