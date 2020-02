Square Enix har ingen planer om en etterfølger til Dissidia Final Fantasy NT

Final Fantasy er blant Square Enix' støreste serier. Deres seneste spin-off, Dissidia Final Fantasy NT levde dog ikke opp til forventningene og fikk moderate anmeldelser og litt lunkne salgstall, hvilket blant annet førte til at utviklerne så seg nødt til å utgi en free-to-play-versjon av spillet for å imøtekomme spillerne.

Nå ser det også ut til at det heller ikke for øyeblikket er planer om å lage en etterfølger til spillet. Square Enix' regissør Takeo Kujiraoka uttalte nylig i en livestream:

"We don't want to make false anticipations, so we want to make it clear that right now there are no plans for a [Dissidia Final Fantasy] 2 at all."

Vi kan dermed i hvert fall ikke forvente noen etterfølger i nærmeste fremtid.