Square Enix har ingen planer om NFT-er i Final Fantasy XIV

HQ

Hvis du tenker på det, så er MMORPG-er akkurat den typen sjanger der NFT-er kan implementeres for å overtale spillere til å bruke mye mer penger. Det er tross alt en sjanger hvor sammenligning med andre er essensielt, og å ha "unikt" utstyr kan være tiltalende.

Men av mange grunner vil spillere virkelig ikke ha dem implementert, og heldigvis vet vi nå at dette ikke skjer i Final Fantasy XIV. Nylig har utviklerne bak utgitt et åpent brev til deres fellesskap, og her sier de følgende om NFT-er:

"Based on how Final Fantasy 14 is designed, we don't intend on incorporating any sort of NFT element in the game at this point. If anybody is worried or concerned about it, I can clearly state at this time that we do not have any intentions to incorporate that into the game."

Dette kommer etter at Square Enix' CEO uttrykte interesse i teknologien.