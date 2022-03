Square Enix lanserer spørreundersøkelse for å forbedre Babylon's Fall

Square Enix har annonsert at PlayStation-brukere (på både PS4 og PS5) får muligheten til å laste ned en gratis demo for Babylon's Fall fra 25. februar. Demoen gir...

Babylon's Fall er ferdigutviklet og klart for lansering i mars

den 9 januar 2022 klokken 16:49 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Under en livesending (via gematsu) har utvikleren Platinum Games avslørt at deres seneste actionspill Babylon's Fall er ferdigutviklet. Det betyr at spillet endelig er...