Square Enix og Reebok går sammen om en fargerik joggesko-kolleksjon

Det blir stadig vanligere at store utgivere slår seg sammen med kjente klesmerker for å lage samarbeidskolleksjoner, og nå har vi enda en å fortelle deg om. Denne gangen har Square Enix slått seg sammen med Reebok for å lansere en hel serie med Dragon Quest-inspirerte sko og T-skjorter for å feire 40-årsjubileet.

Som det vanligvis er med alle de kule tingene, er dette begrenset til Japan, og vi vil dessverre bli veldig overrasket om produktene finner veien til Europa. Hvis du er på jakt etter et par superstylede joggesko som du nesten garantert vil være den eneste som har, kan du sjekke ut japanske Amazon eller eBay, som noen ganger fører produkter som disse. Gå over til den offisielle nettsiden for å sjekke ut alt og lese mer.