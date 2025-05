Square Enix ønsket å legge ned Final Fantasy XI i fjor, men interessen fra fansen var for stor

Det er mange live service-spill som mislykkes og flyter, noen får knapt en sjanse til å stå på egne ben før de blir lagt ned. Concord Noen av dem, som XDefiant, Call of Duty: Warzone Mobile, ja, til og med Hyenas som aldri engang nådde lanseringsdatoen ... Men denne inkonsekvente eller manglende spillerbasen gjelder ikke for Final Fantasy XI.

Til tross for at MMORPG-et opprinnelig ble lansert så langt tilbake som 2002 i noen regioner, har det fortsatt en så aktiv og livlig fanbase at Square Enix ikke kan stenge spillet. Dette ble bekreftet i et intervju med Dengeki Online (takk, Automaton), der produsent og regissør Yoji Fujito bemerker at spillet egentlig skulle ha blitt lagt ned i 2024, men at det store antallet fans forhindret dette.

"Det var en reell mulighet for at 2024 ville bli året da oppdateringene ville ta slutt, og at spillet ville gå over i en såkalt vedlikeholdsmodus, der bare systemvedlikehold ville bli utført."

Fujito fortsetter: "Vi tenkte at hvis The Voracious Resurgence ble avsluttet og FFXI helt klart begynte å miste momentum, så burde vi kanskje virkelig forberede oss på å avslutte det. Men det skjedde ikke. Jeg tok det som et tegn på at vi burde fortsette å drive spillet."

Spørsmålet er nå hvor lenge spillet kan fortsette å være i drift, ettersom det for øyeblikket er et av de lengstlevende MMORPG-spillene som er i drift.