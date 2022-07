Square Enix presenterer Cloud Strife-figur som også er en NFT

HQ

Cloud Strife fra Final Fantasy VII er uten tvil seriens mest ikoniske karakter. Det er imidlertid verken det gigantiske sverdet hans eller det piggete håret som tiltrekker seg mest oppmerksomhet med den 15cm høye samlerfiguren, som Square Enix nylig presenterte.

Figuren med det litt tungekrøllende navnet FINAL FANTASY VII BRING ARTS Action Figure - CLOUD STRIFE Digital Plus Edition inneholder et "digitalt autentisitetssertifikat" samt en "digital versjon av figuren som kan nytes på PC eller smarttelefon." Begge digitale objekter er såkalte NFT-er (Non-Fungible Tokens) knyttet til en Blockchain - en svært omdiskutert teknologi, ikke minst i spillindustrien.

"The digital plus edition is a set product of physical action figure with one each of exchange tickets to redeem digital certificate of authenticity and digital version of the figure. Both digital certificate of authenticity and digital version of the figure are managed by the block chain technology known as NFTs. Digital certificate of authenticity provides proof of authenticity for your original purchase of the figure," heter det i beskrivelsen fra Square Enix.

Hva man skal bruke en digital versjon av figuren til, og hvorvidt denne vil være et bilde eller en 3D-gjengivelse, meldes det ikke noe om.

For å få tilgang til de digitale gjenstandene, må man bruke kryptoplattformen Enjin Wallet App. I den forbindelse kommer Square Enix med en liten advarsel: "In case the Enjin services becomes unavailable in the future, you may lose access to the NFT digital certificate of authenticity and digital version of the figure."