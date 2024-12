Square Enix-produsent bekrefter slutten på PlayStation-eksklusiviteten for Final Fantasy-spill

HQ

I et nylig intervju med IGN Brazil bekreftet Yoshinori Kitase, produsenten av Final Fantasy VII Rebirth, at Square Enix ikke lenger vil basere seg på PlayStation-eksklusivitet for sine suksessfranchiser. Dette markerer en betydelig endring for Final Fantasy-serien, og Kitase forklarer at det stadig utviklende spillmarkedet nå krever bredere tilgang. Final Fantasy VII Rebirth vil for eksempel bli utgitt på PC i januar 2025, noe som indikerer selskapets ønske om en mer inkluderende plattformstrategi.

Final Fantasy VII Rebirth og Final Fantasy XVI var i utgangspunktet eksklusive for PlayStation, men Kitase understreket at det å nå ut til et bredere publikum er avgjørende for å innfri moderne spillforventninger. Dette skiftet i tilnærming signaliserer at Square Enix planlegger å gi ut fremtidige Final Fantasy-titler på flere plattformer.

Final Fantasy-tiden som eksklusivt knyttet til PlayStation kan snart være forbi, og det stilles spørsmål om seriens mulige ankomst på andre konsoller, for eksempel Nintendo Switch 2 eller Xbox Series X|S. Vil denne avgjørelsen hjelpe serien med å nå ut til enda flere fans?

Tror du Square Enix' overgang til en strategi med flere plattformer vil forbedre Final Fantasy-opplevelsen for spillerne?