Square Enix-produsent: "Vi vil gjerne" lansere Final Fantasy XIV for et Nintendo-format

HQ

Final Fantasy XIV ble utgitt i 2010, men ble møtt med så hard kritikk at Square Enix trakk spillet tilbake, før det ble utgitt på nytt i 2013 etter store endringer. Spillet gjorde det mye bedre da, og den dag i dag er det fortsatt et av de mest populære nettrollespillene.

Tidligere i år fikk et nytt publikum sjansen til å spille eventyret etter at det endelig ble utgitt til Xbox, etter at det tidligere bare hadde vært tilgjengelig for PC og PlayStation. Men kanskje kan det til slutt også komme til Switch 2, noe spillregissør og produsent Naoki Yoshida sier han håper på i et intervju med Easy Allies (transkribert av Nintendo Everything) :

"Min drøm, eller mål, i mer enn ti år på dette punktet er at spillere skal kunne spille Final Fantasy XIV uavhengig av enhet, og kunne få tilgang til serverne for å gå inn og få tilgang til den samme verdenen. ... vi har snakket i årevis om å bringe spillet til Xbox-plattformen, og selvfølgelig vil vi gjerne ha tittelen vår tilgjengelig på Nintendo-plattformen, og vi ønsker å fortsette arbeidet vårt. Men det har tatt mye tid - med Xbox har vi bokstavelig talt snakket i årevis, og nå blir det endelig noe av. Vi vil gjøre vårt beste og fortsette å jobbe hardt med det og fortsette innsatsen vår. Det hadde vært kult - noe vi gjerne vil utforske og gjøre til virkelighet en dag."

Som du kan se, er det ingen bekreftelse på at det faktisk kommer, men det virker i det minste rimelig sannsynlig at det vil skje før eller senere, eller hvordan tolker du dette?