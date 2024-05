Square Enix ser ut til å avslutte sin PlayStation-strategi for eksklusive spill

HQ

Selv om Square Enix har gitt ut mange spill for PC spesielt, men også Switch og Xbox - er det ingen tvil om at PlayStation har mottatt flest titler og spesielt de største (som Final Fantasy XVI og Final Fantasy VII: Rebirth, som bare er tilgjengelige for PlayStation 5.

Men det ser ut til at denne strategien nå forlates, og i fremtiden kan vi se frem til å nyte selskapets spill på mange flere formater. Square Enix har presentert en ny strategi for fremtiden der de sier at de nå vil "styrke kundekontaktpunktene", og dette er noe de ønsker å oppnå ved å "aggressivt forfølge en multiplattformstrategi som inkluderer Nintendo-plattformer, PlayStation, Xbox og PC-er".

Square Enix har hatt problemer med å nå sine salgsmål med spillene sine de siste årene, der blant annet Forspoken (utgitt kun for PC og PlayStation 5) og det tidligere nevnte PlayStation 5-eksklusive Final Fantasy VII: Rebirth har gjort det dårligere enn forventet. Ved å fokusere på flere formater fremover ønsker de å "bygge et miljø der flere kunder kan glede seg over våre titler når det gjelder store franchiser og AAA-titler, inkludert katalogtitler".

Kort sagt ser det ut til at mange flere vil få sjansen til å glede seg over selskapets elskede spillserier i fremtiden.