Square Enix-sjefen: Vi har til hensikt å være aggressive når det gjelder bruk av AI i innholdsutviklingen vår

Kunstig intelligens er fremtiden. Det sier Square Enix' nyutnevnte sjef Takashi Kiryu i sitt nyttårsbrev til de ansatte, der han forklarer hvordan de i 2024 har som mål å anvende og bruke KI så mye som mulig. Han nevner også samarbeid og effektivitet som to kritiske punkter for Square Enix i året som kommer.

I brevet til de ansatte sier Kiryu følgende:

"Jeg tror at generativ AI ikke bare har potensial til å omforme det vi skaper, men også til å fundamentalt endre prosessene vi bruker til å skape, inkludert programmering."

Han fortsetter: "Vi har også til hensikt å være offensive når det gjelder å ta i bruk AI og andre banebrytende teknologier i både innholdsutviklingen og publiseringsfunksjonene våre. På kort sikt er målet å øke produktiviteten i utviklingsarbeidet og gjøre markedsføringen mer sofistikert. På lengre sikt håper vi å utnytte disse teknologiene til å skape nye former for innhold for forbrukerne, ettersom vi mener at teknologisk innovasjon representerer forretningsmuligheter."

Hvordan ser du på AI-"revolusjonen", er det en god idé å satse så hardt på den som Square Enix nå ser ut til å ville gjøre?