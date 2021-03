Square Enix skal avduke nytt Life is Strange og annet storspill neste torsdag

Både Nintendo, Sony, Microsoft, EA, Ubisoft og Devolver har allerede vist at de er interesserte i å ha egne streamer hvor spennende nyheter avsløres, og den 18. mars er det Square Enix sin tur.

Det japanske selskapet forteller at det vil ha en omtrent 40 minutter lang stream klokken 18 førstkommende torsdag. Der skal vi blant annet få se et nytt Life is Strange og flere nye spill fra skaperne av GO-spillene i Square Enix Montreal. I tillegg skal vi få vite mer om Marvel's Avengers, Outriders, hvordan Tomb Raider vil feire 25 år og Just Cause Mobile.