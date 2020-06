Square Enix skal avsløre flere nye spill i løpet av sommeren

Du ser på Annonser

Square Enix har allerede en rekke store spill på gang, som Marvel's Avengers, og under PlayStation 5-presentasjonen avslørte de også Luminous Productions' Project Athia. Men de skal avsløre enda mer, og vi kommer til å se en rekke store avsløringer fra dem i nærmeste fremtid.

Til Gematsu forteller en Square Enix-representant at de kommer til å avsløre flere store titler i juli og august, avsløringer som normalt ville ha vært reservert til E3.

"We would normally announce new games at E3, yes. We had planned to have a press conference as a replacement event, but were unable to do so since assets were not complete. We'll be announcing new titles individually as timing permits. Several will debut around July to August."

Presis hva vi får se vet vi naturligvis ikke. Vi vet dog at de jobber på en etterfølger til Final Fantasy VII: Remake, og muligens Final Fantasy XVI. Hva håper du å se fra Square Enix i år?