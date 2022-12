Square Enix slipper Kingdom Hearts-musikken på vinyl

HQ

Square Enix har annonsert utgivelsen av et eksklusivt vinylbokssett med utvalgt musikk fra Kingdom Hearts i anledning seriens 20-årsjubileum. Settet som inneholder tre vinylplater er priset til rundt 1200 norske kroner og kan nå forhåndsbestilles fra Square Enix' japanske nettbutikk, men med hell vil vi også kunne kjøpe det fra europeiske butikker i nær fremtid. Ingen liste over nøyaktig hvilke musikkspor Square Enix har valgt å inkludere har dukket opp ennå, men vi antar at de mest ikoniske som Dearly Beloved, Forze Del Male og The 12th Struggle vil bli inkludert.