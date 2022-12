Square Enix slutter å støtte Chocobo GP etter bare ni måneder

HQ

hocobo GB ble utgitt i mars som en eksklusiv kartracer til Switch, men fikk ganske middelmådige anmeldelser og kjøperne var tydeligvis ikke imponerte heller. Etter bare ni måneder har Square Enix nå bekreftet at de dropper fremtidige oppdateringer til tittelen, og skriver:

"Thank you for playing "Chocobo GP". Season 5 will be the last season where prize pass levels are used in the Chocobo GP mode."

De opplyser også at "salget av Mythril på Nintendo eShop har blitt avbrutt", som var spillvalutaen som ble brukt til å kjøpe premium-varer. Hvis du har kjøpt Mythril, har du frem til 6. januar på å bruke disse før butikken fjernes for godt og pengene dine er borte.

Chocobo GP vil være spillbart også etter dette, men det vil ikke bli produsert noe nytt innhold og vil heller ikke motta nødvendige patcher og balanseringer, noe som vanligvis betyr at spillere raskt går videre til andre ting.

Kommer du til å savne Chocobo GP, og hva synes du om at utgivere dropper støtte for spill etter mindre enn ett år på markedet?

Takk, Eurogamer