Square Enix spikrer dato for Valkyrie Elysium

Valkyrie Profile er en kultklassiker, og det japanske rollespillet skiller seg også ut fra mange av sine sjangerkolleger med et unikt fokus på norrøn mytologi. Til tross for dette har fans av serien ikke akkurat blitt skjemt bort med mange lanseringen, og den nyeste utgivelsen dateres helt tilbake til 2009 med Valkyrie Profile: Covenant of the Plume for Nintendo DS, om man ser bort fra en mobil-spinoff.

Senere i år får vi dog endelig en skikkelig oppfølger i form av Valkyrie Elysium, som slippes på PS4, PS5 og PC. Nylig fikk spillet en ny trailer, og her ble det avslørt nøyaktig når det kommer til de forskjellige plattformene.

Valkyrie Elysium lanseres den 29. september på PS4 og PS5, mens PC-spillere må smøre seg med litt ekstra tålmodighet da denne utgaven kommer 11. november.