Square Enix stenger serverne til Final Fantasy VII: The First Soldier

Å lansere et battle royale-spill kan nesten være som å delta i en battle royale selv, da det vanligvis er veldig lite tålmodighet fra bransjens pengemenn hvis spillet ikke blir en umiddelbar hit.

Mobilutvikleren Ateam Entertainment har også fått erfare dette mindre enn ett år etter at de slapp spillet Final Fantasy VII: The First Soldier i november i fjor. Til tross for den prominente lisensen klarte ikke spillet å konkurrere med Fortnite og de andre populære mobilspillene, og derfor er det nå besluttet å legge ned spillet.

"Despite all our efforts to bring you regular updates with fresh and exciting content, we haven't been able to deliver the experience that we were hoping to - and that you all deserve - so we have made the extremely tough decision to end service for Final Fantasy VII: The First Soldier," skriver utvikleren på Twitter.

Final Fantasy VII: The First Soldier får imidlertid lov til å leve litt lenger, siden spillets servere først senges for godt 11. januar. Utvikleren vil også fortsette å holde spillet oppdatert og stabilt i mellomtiden.