Square Enix svarer på Final Fantasy VII: Rebirths baksnakking av Moogle

En av de mer merkelige kritikkene som Final Fantasy VII: Rebirth har blitt utsatt for, gjelder Moogles, de magiske bamselignende skapningene som lever i fantasiverdenen. I dette spillet har Square Enix redesignet Moogles, og fansen har strømmet til sosiale medier for å kalle det nye utseendet for skummelt og forbannet, i stedet for søtt og søtt som tidligere. Nå har Square Enix svart på denne baksnakkingen.

I en kommentar til Moogle-kontroversen på X skriver Square Enox "Vi tar tak i diskursen... Vi elsker alle våre Moogles og finner oss ikke i dette, kupo!"

Så der har du det. Det er nok ikke det beste å forvente noen form for redesign av dette redesignet nå, da Square Enix ser ut til å være veldig fornøyd med denne epoken av Moogle-utseende.