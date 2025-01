Square Enix tar et oppgjør med giftige fans med nye retningslinjer mot trakassering

HQ

Square Enix har innført nye retningslinjer for trakassering av kunder for å beskytte sine ansatte mot overgrep fra giftige fans. Retningslinjene gjør det klart at enhver form for trakassering, inkludert vold, ærekrenkelser og diskriminering, vil føre til at selskapet holder tilbake støttetjenester eller tilgang til produktene sine. Selskapet uttaler at slik oppførsel ikke bare forstyrrer arbeidsmiljøet, men også påvirker kundeopplevelsen i sin helhet. Dette nye tiltaket er et direkte svar på pågående problemer, særlig fra fans av Final Fantasy-serien, som har gått til angrep på stemmeskuespillere og skapere på grunn av valg i historien.

Hva synes du om Square Enix' beslutning om å implementere denne nye policyen?