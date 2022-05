Square Enix' The DioField Chronicle har blitt aldersmerket

HQ

The DioField Chronicle ble annonsert tidligere i år, men etter det har vi ikke hørt mye fra Square Enix om dette rollespillet.

Nå har det imidlertid blitt aldersmerket av ESRB, og ikke bare det. For med aldersmerkingen fulgte også en kort beskrivelse av hva vi kan forvente av The DioField Chronicle når det slippes. Det fikk merkingen "Teen", hvilket innebærer at det inneholder blod og vold. Det vil også omfatte en kvinne som blir bortført og tvunget til å jobbe på et bordell.

"This is a role-playing game in which players control mercenaries battling rival factions in a fantastical world. From a top-down perspective, players engage in tactical battles against human soldiers and fantastical creatures (e.g., giant wolves, dragons, the undead). Players select attack moves from a menu as their party members move around the battlefield; characters use guns, swords, and magic spells/energy blasts to defeat enemies. Cutscenes depict further instances of violence and blood: characters impaled by swords; soldiers battling with swords/lances, amid splatters of blood; still images of characters lying in pools of blood. In one storyline, a villain kidnaps village women, forcing them to work in a brothel."

Vi har fortsatt ingen offisiell lanseringsdato, men når spill blir aldersmerket begynner de å nærme seg, så det tar nok ikke så lang tid før vi får vite mer.