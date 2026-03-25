Square Enix topper Metacritics rangering av utgivere i 2026

Det er den tiden på året hvor Metacritic samler inn tonnevis av informasjon om hvordan de respektive utgiverne av videospill har prestert i løpet av det siste kalenderåret. Dataene samles inn ved å ta hensyn til gjennomsnittlig Metascore på tvers av alle spillene en utgiver har gitt ut, i tillegg til totalt antall lanserte spill og hvor mange av disse som klassifiseres som "Great"-spill (Metascore på 90 eller høyere), "Bad" (49 eller lavere) eller "Good" (minst en score på 75). Til tross for at Sega toppet listene i 2025, er det en annen japansk utgiver som har steget til topps denne gangen.

Square Enix har gått til topps med en total poengsum på 330,5 poeng, noe som i stor grad skyldes at de har lansert ni produkter som klassifiseres som minst "Good", og ett av disse er også et "Great"-prosjekt, nemlig Final Fantasy VII: Rebirth på PC.

Metacritic berører Square Enix som topper listene med: "Den japanske utgiveren Square Enix, som for aller første gang i løpet av de 16 årene vi har utarbeidet disse rangeringene, fikk positive anmeldelser for hver eneste av sine 2025 utgivelser, samtidig som de økte sin gjennomsnittlige Metascore med fem poeng sammenlignet med året før. En rekke Final Fantasy- og Dragon Quest-titler fikk høye poeng for utgiveren i fjor (og også tidlig i 2026), mens selv den "verste" 2025-utgivelsen, SaGa Frontier 2 Remastered, fikk anerkjennelse fra kritikerne."

Når det gjelder resten av topp ti, kan du se denne informasjonen nedenfor, med de store navnene som gikk glipp av topp ti, inkludert Ubisoft (11. plass), Nintendo (12. plass), Sony (21. plass) og Bandai Namco (24. plass).



Square Enix - 330,5 poeng

Gamirror Games - 322,4 poeng

Capcom - 322,2 poeng

Thunderful - 306,8 poeng

Microsoft - 305,7 poeng

Take-Two Interactive - 304,0 poeng

Sega - 303,9 poeng

Electronic Arts - 302,9 poeng

Dotemu - 302,2 poeng

Raw Fury - 301,0 poeng



Er du overrasket over noen av disse dataene?