Square Enix viser gameplay fra Nier Re[in]carnation

Square Enix Japan har sluppet den første gameplayvideoen fra deres mobilspill Nier Re[in]carnation. I videoen ser vi en ung jente fulgt av en flyvende Pod Unit (utkledd som et spøkelse) mens hun løper gjennom et tempel. For mange ser det ikke så veldig spesielt ut, men takket være den fantastiske bakgrunnsmusikken virker spillet veldig lovende på den atmosfæriske fronten. Vi ser også berøringskontrollere som vil brukes til å navigere gjennom spillets områder. Det er enda uklart hvilke andre elementer (i tillegg til utforsking) utvikleren Applibot har med i spillet.

Mer informasjon om Nier Re[in]carnation kan komme i løpet av uken. På onsdag den 22. april vil det originale Nier feire ti år, og utgiveren Square Enix vil hoste en livestream for å feire. Ifølge Famitsu vet vi allerede at de vil snakke om remaken Nier Replicant ver.1.22474487139. Og mens disse to spillene ikke har så mye med hverandre å gjøre, så har de alltid blitt diskutert i sammenheng med hverandre.

Sjekk ut videoen nedenfor.