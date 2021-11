Squid Game får enda en sesong på Netflix

HQ

Jeg er langt fra den eneste som storkoste meg med mesteparten av Squid Game, så det er godt å høre at Hwang Dong-hyuk ikke vil måtte jobbe i flere år for å få konseptet godkjent igjen.

I et intervju med AP Entertainment bekrefter forfatteren og regissøren at Squid Game Season 2 er på vei. Vi må nok uansett vente en stund, for han sier at prosjektet fortsatt bare er i planleggingsfasen. Det eneste vi får vite foreløpig er at Lee Jung-jae vil komme tilbake som Seong Gi-hun. Utenom det ønsker han ikke å si noe om når eller hvordan de dødelige lekene vil fortsette.