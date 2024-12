Squid Game og Call of Duty går sammen

HQ

Det har vært mange crossovere i Call of Duty de siste årene, med skrekkikoner, The Boys, Teenage Mutant Ninja Turtles, Tomb Raider, Spawn, Diablo, Warhammer, Venom, listen er utrolig lang. Den vil også utvides i nær fremtid, da det nå er bekreftet at Squid Game kommer til Activisions skytespillserie.

Slik det ser ut, er alt vi har blitt fortalt at Netflix-serien kommer til Call of Duty en gang i januar 2025. Vi vet ikke hva samarbeidet vil omfatte, men en kort teaser har blitt publisert på X, som viser en operatør som plukker opp et kort med de ikoniske Squid Game -symbolene på.

Dette kommer kort tid etter at seriens andre sesong sendes på Netflix fra 26. desember, noe som betyr at verden sannsynligvis vil være i en Squid Game -rus og klar til å ta med seg gameshow-spenningen inn i Black Ops 6 og Warzone 2.0.