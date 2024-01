Squid Game: Sesong 2 lanseres i 2024

HQ

Det er tre år siden alle (og da mener vi virkelig alle) snakket om en koreansk TV-serie om et par hundre voksne i joggedress som leker barneleker. Squid Game: Season 1 ble Netflix' største suksess noensinne, og siden da har folk lurt på når vi skulle få mer.

Nå vet vi svaret - den kommer i år. I et brev til Netflix-aksjonærene skriver selskapet :

"Til tross for at fjorårets streik utsatte lanseringen av noen titler, har vi en stor, dristig programliste for 2024. Publikum vil kunne velge mellom populære, tilbakevendende dramaserier som 'The Diplomat' S2, 'Bridgerton' S3, ' Squid Game ' S2 og 'Empress' S2; serier uten manus som 'Tour de France: Unchained" S2, "Love is Blind" S6, "F1: Drive to Survive' S6 og 'Full Swing' S2; og helt nye serier som '3 Body Problem' (basert på bestselgerromanen og fra 'Game of Thrones' showrunners), 'Griselda' (med Sofia Vegara i hovedrollen, som har premiere denne uken), 'The Gentlemen' (fra Guy Ritchie), 'Eric' (med Benedict Cumberbach i hovedrollen), 'Avatar: The Last Airbender", "Cien Años de Soledad" fra Colombia basert på en roman av Gabriel García Márquez og Senna fra Brasil."

Selv om dette er alle detaljene vi har for øyeblikket, er det likevel grunn til å feire. Forhåpentligvis trenger vi ikke vente mye lenger på et første livstegn. La lekene begynne, vi er så veldig klare.

Takk til Variety