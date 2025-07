Squid Game: Sesong 3 er nå en av Netflix' 10 største serier gjennom tidene

HQ

Vi var aldri i tvil om at Squid Games tredje og siste sesong ville bli en massiv suksess for Netflix, spesielt siden den første og andre sesongen utgjør to av de tre mest sette sesongene på plattformen, kun delt opp av Wednesday. Det er imidlertid tydelig at interessen for serien er dalende etter hvert som de nye sesongene kommer, ettersom den tredje episoden har falt langt bak de to foregående så langt.

Dette betyr ikke at Squid Game ikke gjør det bra, snarere tvert imot. Dramaseriens siste runde med episoder er nå den tredje største ikke-engelske serien på streameren med 106,3 millioner visninger, noe som plasserer den bak den første og andre sesongen og nå også foran Money Heists fjerde del. Når det gjelder hvordan dette stabler opp til den engelske serien, er den for øyeblikket større enn Bridgerton: Season 3, nok til å bli det syvende største showet på den oversikten, og kumulativt det tiende største showet gjennom tidene på Netflix.

Det er uklart hvor mange flere visninger serien vil få, men hvis den kan generere rundt 10 millioner flere visninger, vil den bli den sjette største serien på Netflix. For å ta igjen forgjengerne og bare ligge bak Wednesday, må den tjene ytterligere rundt 80 millioner visninger, og nesten doble det nåværende beløpet.