Squid Game-skaperen avslører hvilken Marvel-helt som kan overleve spillene

Få mennesker kan overleve Squid Games. Det er tross alt bare ment å være én vinner. En blanding av flaks og dyktighet må være perfekt blandet for å slippe unna med alle vitale organer på innsiden. Det kan være vanskelig for vanlige mennesker å overleve lekene, men hva med Marvel-superheltene?

Vel, Squid Game-skaperen Hwang Dong-hyuk har faktisk et svar på dette. I et intervju med magasinet People sier Dong-hyuk at "Iron Man - uten drakten" har best sjanse til å overleve. Han mener at Tony Stark, som en av de smarteste personene i MCU, har størst sjanse til å vinne, selv uten rustningen han bruker i filmene.

Squid Game ser ut til å avhenge av hodet ditt, og ikke av styrke eller hurtighet. Selv i det som så ut til å være en styrkeprøve i form av tautrekking, endte det opp med at de lagene som hadde tenkt mest på taktikken sin, vant.

Hvilken Marvel-helt tror du vinner Squid Games?