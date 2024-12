Squid Game-skaperen hyller K-Pop-stjernens dristige comeback etter marihuana-skandalen

HQ

Nesten et tiår etter at K-popstjernen T.O.P (Choi Seung-hyun) ble innblandet i en marihuana-skandale, har sangeren og skuespilleren gjort en dramatisk tilbakekomst på skjermen.

I et nylig intervju med People snakket Squid Game-skaperen Hwang Dong-hyuk om T.O.Ps prestasjon i sesong 2 av Netflix-serien, der han portretterer Thanos, en karakter som er dypt involvert i narkotika og lyssky taktikker. Dong-hyuk roste T.O.P for hans mot til å ta på seg en rolle som gjenspeiler hans egne tidligere kamper, og kalte det et imponerende comeback etter nesten ni år utenfor den koreanske underholdningsindustrien.

Dong-hyuk bemerket hvor utfordrende det må ha vært for T.O.P å portrettere en karakter som er så tett knyttet til hans personlige historie, spesielt etter det offentlige tilbakeslaget etter at han i 2017 erklærte seg skyldig i bruk av marihuana. Til tross for sin problematiske fortid, ble T.O.Ps prestasjon som rapper og skurk møtt med mye ros fra regissøren, som uttrykte tilfredshet med portretteringen hans. Nå som T.O.P er i gang med sitt comeback, spørs det om denne rollen vil åpne dører for ham i fremtiden.

Likte du T.O.P's prestasjon i Squid Game?