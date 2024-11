Squid Game-skaperen lover at andre sesong blir "betydelig mer brutal og foruroligende".

HQ

Gode nyheter for alle som syntes den første sesongen av Netflix' kinosuksess Squid Game var altfor tam og familievennlig. I et nytt intervju med Empire lover serieskaper Hwang Dong-hyuk at de nye episodene, som har premiere i slutten av desember, vil være "betydelig mer brutale og foruroligende".

"Jeg tror det vi har skapt i sesong 2 er en dypere og mer avansert historie. Jeg føler at den til og med kan overgå sesong 1. Men fysisk og mentalt var det ikke lett. Noen av sekvensene vi filmet var de mest utfordrende i hele min karriere. Det var ... et helvete."

Han delte også noen bekymringer om hvor mye mørkere den nye sesongen er, og sa :

"Jeg hadde til og med noen bekymringer fordi historien som fortelles i den andre sesongen er mye grusommere, skumlere og mer grusom enn den første. Ærlig talt tenkte jeg for meg selv ... 'Er dette for mye for folk å håndtere?'"

Hva synes du om dette? Gleder du deg til mer vold og blod i den nye sesongen av Squid Game?