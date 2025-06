Squid Game-skaperen mistet ytterligere to tenner under innspillingen av siste sesong

HQ

Squid Game-skaperen Hwang Dong-hyuk har bekreftet at han mistet ytterligere to tenner under innspillingen av den siste sesongen av suksesserien. Dette var på grunn av stresset som kom av å lage serien, noe skaperen har snakket om tidligere.

"Jeg trodde det kom til å gå bra, men denne gangen måtte jeg trekke ut to tenner til også", sa Hwang til Entertainment Weekly. "Jeg måtte trekke ut omtrent åtte tenner i sesong 1, og nå har jeg to tenner til ute, og jeg har ikke satt dem inn igjen ennå. Så jeg venter på dem."

Hwang Dong-hyuk har nå mistet omtrent en tredjedel av tennene sine under innspillingen av serien. Han forventet at innspillingen av sesong 2 og 3 skulle være mindre stressende, men de viste seg å være en utfordring i seg selv, med tanke på hvor raskt de ble satt sammen. "Problemet er at vi i sesong 2 og 3 måtte filme og skrive på én gang. Det var som om vi lagde én sesong, og vi prøvde så godt vi kunne å få sesong 3 på plass så fort som mulig", forklarer han. "Så den totale mengden var mye større, og vi måtte filme i rundt ett år, så det var veldig fysisk krevende."

Det ser ut til at Squid Game-skaperen har lagt alt i å lage denne siste sesongen av serien, som vises på Netflix den 27. juni.