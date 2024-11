Squid Game-skaperen sier at penger er grunnen til at han lager sesong to

HQ

Neste måned er det endelig premiere på sesong to av det verdensomspennende fenomenet Squid Game, en serie som tok verden med storm for tre år siden. Til tross for suksessen var det ikke alltid klart at det ville bli en oppfølger, og det tok en stund før dette ble offisielt bekreftet.

Nå, i et BBC-intervju, forteller seriens skaper Hwang Dong-hyuk hvorfor han bestemte seg for å vende tilbake til de brutale barnespillene - og svaret er ikke de forventede flosklene om at det finnes flere historier å fortelle eller noe sånt. Her er hva han svarte da han ble spurt om hvorfor han gjør sesong to :

"Penger... Selv om den første serien var en så stor global suksess, tjente jeg ærlig talt ikke så mye..."

Det er unektelig befriende ærlig. Vi krysser selvfølgelig fingrene for en flott sesong, og Dong-hyuk sier at presset er høyere denne gangen :

"Stresset jeg føler nå er mye større."

Vi får se 26. desember om han til tross for stresset leverer noe virkelig underholdende igjen, og vi krysser fingrene for at han faktisk får betalt etter fortjeneste denne gangen, slik at det ikke bare er Netflix-sjefene og eierne som får fortjenesten, men at noe av den også går til skaperen som burde være den virkelige vinneren av blekksprutspillet.