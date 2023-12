Squid Game: The Challenge har blitt fornyet for en ny sesong

Netflix sin realityserie Squid Game: The Challenge har vært i overskriftene av ulike årsaker den siste tiden. Det dreier seg i stor grad om rapporter som antyder at innspillingen av serien foregikk i umenneskelige og utrygge omgivelser, men hvorvidt det er hold i disse påstandene ser ikke ut til å bekymre Netflix-ledelsen.

HQ

For Squid Game: The Challenge er nå fornyet for en ny sesong. Vi får ikke vite når denne sesongen kommer, men bare at folk kan søke om å bli en del av showet akkurat nå ved å gå til den åpne castingen for serien.

Når serien kommer tilbake på strømmetjenesten vil 456 deltakere igjen konkurrere om å vinne en pengepremie til en verdi av 4,56 millioner dollar.