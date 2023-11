Squid Game: The Challenge-produsenten ser ikke ut til å forstå meningen med den opprinnelige serien

HQ

Med mindre du virkelig har gått og boret et hull i hodet vil du sannsynligvis forstå at TV-serien Squid Game fra 2021 inneholder en kritikk av det moderne kapitalistiske samfunnet og vårt vantro fokus på penger.

Dette betyr at Squid Game: The Challenge - en realityserie der folk bare spiller de morsomme selskapslekene fra serien for millioner av dollar - ble møtt med ganske mye kritikk, ettersom den så ut til å hengi seg til akkurat det serien prøvde å advare mot.

Tim Harcourt, utøvende produsent for Squid Game: The Challenge, synes imidlertid ikke at seriens antikapitalistiske agenda var så farlig. "For oss er den antikapitalistiske allegorien bare en veldig liten del av Squid Game", sier han til TV Guide. "Jeg sier ofte til folk at Star Wars handler om opprørere som tar over et imperium, men folk fokuserer ikke nødvendigvis bare på at det handler om frihet eller antiimperialisme. Så for oss var det ett av elementene."

Harcourt fortsatte med å forklare at han ser andre temaer som skiller seg ut. "Det handlet om hvordan folk kommer sammen når de må slå spillet", fortsatte han (han må ha gitt opp etter episoden med tautrekking). "Det handlet også om hvordan vi fra barnsben av er vant til å konkurrere. Disse spillene er alle barndomsspill, og de er i superstørrelse, og det får frem konkurranseinstinktet i alle." Jeg lurer på om den enorme pengebunken som henger over hodene på folk har noe med konkurranseinstinktet å gjøre, Tim.

Men for å være helt seriøs, så er serien selvfølgelig helt subjektiv, og det er mange som liker Squid Game: The Challenge på Netflix akkurat nå. Har du sjekket det ut ennå?