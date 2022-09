Squid Game-skaperen kunne tenke seg å ha med Leonardo DiCaprio i fremtidig sesong

HQ

Squid Game er fortsatt Netflix' sørste sukess til dags dato, og derfor har arbeidet startet med en andre sesong. Universet vil selvsagt utvide seg, men serien er satt til Sør-Korea og har ingen Hollywood-skuespillere i rollebesetningen.

Men i fremtiden ønsker skaperen Hwang Dong-hyuk å inkludere Leonardo DiCaprio i "lekene". Mer spesifikt sa han følgende i en pressekonferanse ((via Variety):

"There will be no known Hollywood actor in Season 2. That's not in the plan and if the stage changes, maybe in Season 3 - but for Season 2, it is still set in Korea. Leonardo DiCaprio did say he's a big fan of Squid Game, so maybe if time or chances allow, we can ask him to join the games."

Vil du se en litt mer internasjonal profil i serien, eller bør den forbli som den er?