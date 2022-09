Squid Game-stjerne bekreftet til hovedrolle i ny Star Wars-serie

HQ

Det var bare et spørsmål om tid før Lee Jung-jae skulle få en Hollywood-karriere etter suksessen til Squid Game, der han spilte hovedrollen Seong Gi-hun. Nå har tiden kommet ettersom Deadline rapporterer at han er bekreftet for en hovedrolle i den kommende Star Wars-serien The Acolyte.

Selv om ingen detaljer om karakteren hans eller serien ennå er avslørt, vet vi i det minste at den er satt til High Republic-tiden - som er lenge før den dysfunksjonelle Skywalker-familien herjet i galaksen langt, langt borte. Innspillingen sies å begynne i november, og vi tipper det vil være mange lekkasjer om hva som kan forventes, i tillegg til at bilder fra settet lekker ut etter hvert.